В пользу РНБ с подрядчика взыскали почти миллион рублей

Потоп, возникший в здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, привел к крупному штрафу для подрядчика, который прошлой зимой обслуживал инженерные коммуникации. Как сообщает "Деловой Петербург", по решению Арбитражного суда ООО "Аквамарин" придется суммарно выплатить 900 тысяч рублей.

Суд установил, что во время работ случился прорыв трубы, из-за чего затопило нижний этаж библиотеки. При этом сотрудники подрядной организации были в курсе неисправности трубопровода. Ущерб был причинен стенам, мебели и кафедре.

Добровольно "Аквамарин" возмещать убытки отказался. Судебное решение вступит в силу только 24 февраля, и в таком случае на уплату компенсации у ответчика будет один месяц. Если же компания успеет за предстоящую неделю подать апелляцию, то ждать денег РНБ придется еще дольше.

Отметим, что другое принадлежащее РНБ здание - на Фонтанке, как утверждают некоторые его сотрудники и градозащитное сообщество, серьезно пострадало при ремонте уже нынешней зимой. Правоохранительные органы в январе получили жалобу на повреждение исторических окон и на утрату архивных документов в результате неаккуратно проведенных работ.