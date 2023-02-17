Заменить Siemens в строительстве ВСМ между Москвой и Петербургом может группа "Синара"

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя российскими столицами может достаться группе "Синара", сообщил "Коммерсант". Необходимые для подачи в кабмин бумаги компания уже подготовила. Смена концессионера потребовалась после прошлогоднего ухода концерна Siemens с российского рынка.

У немецкой фирмы с "Синарой" было совместное предприятие "Уральские локомотивы", которое, вероятно, и станет главным подрядчиком проекта. Глава совета директоров "Синара - Транспортные машины" Александр Мишарин рассказал, что "Уральские локомотивы" нуждаются в модернизации производства. Поезд, достигающий скорости 400 км в час, могут разработать уже к 2028 году. Время в пути должно будет составить 2 часа 15 минут.

Объем требующихся инвестиций в строительство ВСМ обещали назвать в нынешнем году. По предварительным данным, основной участок путей (624,2 км), который отдается в концессию, будет стоить 1,66 трлн рублей.

Напомним, ради строительства новой железной дороги ранее предполагалось снести старинные дома возле станции Фарфоровская, часть из которых - деревянные. Позже стало известно, что семь домов КГИОП намерен взять под охрану.