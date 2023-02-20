Беглов похвалил "Газпром" за помощь в сохранении наследия Петербурга

Губернатор Александр Беглов в своем традиционном выступлении по "Радио России" 20 февраля еще раз поздравил "Газпром" с прошедшим юбилеем. В первый раз он сделал это на прошлой неделе.

В своей речи градоначальник заявил, что в последние годы газовая монополия способствует развитию Петербурга. "На днях корпорация отметила свое 30-летие, еще раз поздравляю ее руководство и всех сотрудников. Вместе с "Газпромом" мы не только создаем вокруг "Лахта Центра" новый деловой район, мы также модернизируем инженерную инфраструктуру мегаполиса, реализуем многие социальные и культурные проекты", — объявил он.

Отдельной благодарности Беглова "Газпром" удостоился за помощь в сохранении наследия Северной столицы. ""Газпром" помогает сохранять и богатейшее историко-культурное наследие Петербурга, — объявил губернатор. — Благодаря ему реставрируются достопримечательности Царского Села, Ломоносова, оборудуется художественная подсветка памятников и мостов, становятся комфортными улицы и площади в историческом центре".

В Петербурге уже несколько лет продолжается противостояние вокруг планов застройки Охтинского мыса, на территории которого археологи обнаружили остатки крепостей Ландскрона и Ниеншанц, а также неолитическую стоянку. В 2020 году "Газпром" привлек японское архитектурное бюро Nikken Sekkei к проектированию бизнес-центра на этом месте. Градозащитники добиваются организации на участке археологического парка. В конце прошлого года появилась информация о продаже "Газпромом" земли некоему АО "Лидер", сообщал депутат Заксобрания Борис Вишневский. В Смольном информацией о продаже не владеют.