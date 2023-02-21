Леонид Волков* выиграл в ЕСПЧ дело о своем задержании и аресте

Находящийся в эмиграции российский оппозиционер Леонид Волков* сообщил о победе, достигнутой в Европейском суде по правам человека. Он оспаривал свое задержание и арест по "митинговой" статье, случившиеся во время протестов в марте 2017 года. Митинги были спровоцированы выходом расследовательского фильма на YouTube, посвященного тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Волкова* задержали прямо в студии, откуда он вел трансляцию с несанкционированных уличных акций.

"Сотрудникам канала Navalny Live присуждена компенсация в размере 1300 евро (нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции о правах человека: неправомерное задержание и нарушение права на честный суд), а мне — 3900 евро, потому что у меня еще добавлена статья 10. Это, кажется, уникальный случай (может, юристы поправят, но я такого не припомню)", - рассказал политик в своем Telegram-канале.

В 10-й статье Европейской конвенции говорится о праве граждан на самовыражение. Всего у Волкова*, по его собственным подсчетам, в России было девять задержаний и семь водворений в спецприемник. Сегодня его преследуют заочно и уже по уголовным статьям.

Отметим, что летом прошлого года РФ узаконила свой отказ выполнять решения ЕСПЧ. В том же году страна вышла из Совета Европы.

*Минюст внес Леонида Волкова в единый реестр иноагентов