Беглов: У Петербурга есть всё для реализации президентского послания

Петербургский губернатор Александр Беглов оценил способности города к выполнению задач, поставленных в ходе президентского послания к Федеральному собранию на прошлой неделе. В еженедельном эфире на "Радио России" он признался, что смотрит в будущее с оптимизмом.

"У нас все для этого есть: экономические и производственные мощности, передовая научная база, хорошо подготовленные кадры. Индекс промышленного производства, несмотря на санкции за последний год, вырос почти на четыре процента", - произнес глава города.

Кроме того, по данным Беглова, Петербург занимает второе место в рейтинге научно-технологического производства регионов. Самыми передовыми инженерно-техническими школами страны губернатор назвал ИТМО и Политех.

Напомним, что послание Путина депутатам и сенаторам потребовало изменения законодательства, случившегося уже на следующий день. Подробно о содержании выступления президента 21 февраля читайте в материале ЗАКС.Ру.