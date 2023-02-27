В ЗакСе отказались аннулировать итоги заседания рабочей группы по КРТ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок, который возглавляет рабочую группу по законодательству при общественном штабе по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) отказался аннулировать итоги первого заседания. Единоросс сообщил об этом в ответе на обращение члена штаба Натальи Самерсовой. Письмо опубликовано в Telegram-канале "СТОП! КРТ" 27 февраля.

Аннулирования результатов заседания рабочей группы требовали более 20 участников Общественного штаба. Они были недовольны тем, что им не была заранее разослана повестка заседания. Более 30 вопросов вносились "с голоса", из-за чего участникам собрания не удалось оперативно погрузиться в обсуждаемые вопросы. Требования отменить итог заседания поддержали глава МО № 72 Павел Швец, юристка Ирина Баханович и другие критики реновации.

Четырбок в своем ответе указал, что процедура утверждения прошла в соответствии с регламентом и поводов для аннулирования заседания нет.

Напомним, первое заседание рабочей группы по разработке изменений в закон о КРТ состоялось 7 февраля. За час лишь удалось сформировать повестку из 14 вопросов и рассмотреть только один из них. Следующее заседание назначено на 1 марта.

Константин Леньков