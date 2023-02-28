Пулково вернулось к обычному режиму работы

В аэропорту Пулково сняты ограничения на полеты, сообщил незадолго до полудня Telegram-канал 112. К моменту выход заметки состоялись вылеты нескольких воздушных судов, включая рейсы в Минск, Котлас, Фергану и Минеральные Воды.

Согласно сайту Flightradar, в аэропорт летят гражданские самолеты. Онлайн-табло Пулково сообщает о приземлении бортов из Новосибирска и Стамбула.

Ранее стало известно о закрытии воздушного пространства над Пулково, официальные причины этого не озвучены не были. Правительство Петербурга обещало, что воздушная гавань вернется к работе в 12 часов дня.