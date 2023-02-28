Пострадавшего от стрельбы петербургского омоновца выписали из реанимации

Петербургский сотрудник Росгвардии, в минувший уик-энд получивший ранение в живот у Гостиного двора, стал чувствовать себя лучше. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного округа ведомства, его перевели из реанимационного отделения в палату.

Пострадавшего, который числится в ОМОН "Бастион", в медучреждении посетило начальство, похвалив за самоотверженность и мужество. В свою очередь, пациент поблагодарил за поддержку выразивших ее горожан.

Напавшему на силовика с оружием последственному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения: дело завели по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Арестанту, которого удалось задержать на месте происшествия, 50 лет, он происходит из Средней Азии.

фото: Росгвардия. Северо-Западный округ / Telegram (скриншот видео)