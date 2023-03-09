КРТИ сообщил о планах отремонтировать в 2023 году Университетскую набережную и Приморский проспект

В 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Петербурге планируется отремонтировать ряд дорог, ведущих к достопримечательностям, известил 9 марта комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, ремонтные работы должны будут развернуться на Университетской набережной. "На ней находятся уникальные по своему историко-художественному значению достопримечательности, такие как здание Двенадцати коллегий, дворец Меншикова, Академия художеств, Музей антропологии и этнографии, знаменитые сфинксы", - напомнили в КРТИ.

Также планируется ремонт Приморского проспекта, где расположены Благовещенская церковь, построенная в начале XIX века, и возведенный в начале XX века буддийский дацан. Кроме того, проезжую часть намерены обновить на Арсенальной набережной, а также на Свердловской, Ушаковской и Выборгской набережных.

"Ремонт дорог, ведущих к туристическим местам, является важной составляющей развития сектора гостеприимства Санкт‑Петербурга", - высказали мнение в КРТИ.

Ранее стало известно о введении в Петербурге с 1 августа курортного сбора в 100 рублей за день пребывания туриста в городе.