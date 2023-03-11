Главред Republic* пожаловался на удаление своего подкаста из каталога "Яндекс.Музыки"

Главный редактор Republic* Дмитрий Колезев** сообщил 11 марта об удалении из каталога "Яндекс.Музыки" подкаста, в котором он был соведущим. По его утверждению, подкаст "Колезев** и Микитась" был удален целиком в соответствии с требованиями Роскомнадзора.

При попытке открыть подкаст "Яндекс.Музыка" извещает о его недоступности. "Альбом недоступен. Мы изо всех сил работаем над тем, чтобы вернуть его в наш каталог", — гласит оповещение сервиса.

Как написал в своем Telegram-канале Колезев**, Роскомнадзор обнаружил в подкасте факты распространения фейков о спецоперации. "До этого нам приходили уведомления об удалении отдельных выпусков, а теперь вот подкаста целиком", — отметил журналист.

О требовании РКН ограничить доступ к выпуску подкаста "Колезев** и Микитась" из-за распространения запрещенной законом информации журналист сообщал в начале 2023 года.

*Минюст внес Republic в единый реестр иностранных агентов

**Минюст внес Дмитрия Колезева в единый реестр иностранных агентов

Фото: Telegram-канал "Колезев"**