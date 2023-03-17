В Госдуму внесут законопроект о праве учащихся одеваться в соответствии с требованиями религии

Народное собрание Ингушетии намерено внести в Государственную думу законопроект о конституционном праве учащихся посещать занятия в одежде, соответствующей их религии и народным традициям, сообщил 17 марта "Интерфакс".

Проект закона на заседании регионального парламента представила его вице-спикер Аза Хашиева. Документ содержит поправки в статью 38 закона "Об образовании", посвященную форменной одежде и иному имуществу обучающихся.

Суть поправок сводится к тому, что государственные органы при разработке требований к форменной одежде обучающихся должны учитывать права последних на ношение одежды, предписанной их верованиями и традициями, и не передавать рассмотрение этого вопроса руководству образовательных учреждений.

Присутствовавшие на заседании депутаты единогласно поддержали законопроект.

Ранее Минпросвещения поддержало инициативу введения "патриотических" значков как элемента школьной формы.