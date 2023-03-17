В Смольном продемонстрировали ход работ на станции метро "Чернышевская"

Пресс-служба администрации Петербурга показала фотографии и рассказала о ходе ремонтных работ на закрытой станции метро "Чернышевская".

На данный момент станционные помещения подготавливают к замене станционного оборудования. Старые эскалаторы при этом уже демонтировали, специалисты убирают пришедшие в негодность железобетонные конструкции наклонного хода, производится разборка водоотводных зонтов и инженерных сетей. Кроме того, работники сняли мраморную и гранитную облицовку внутри вестибюля.

"Станция "Чернышевская" востребована у петербуржцев и гостей города. Но срок её эксплуатации истёк, в утренние и вечерние часы пик она не справлялась с возросшим пассажиропотоком", — напомнил о важности ремонта градоначальник Александр Беглов.

"Чернышевская" закрылась на ремонт в конце октября, работы должны продлиться до мая 2024 года.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга