Госдума возобновила онлайн-трансляции заседаний после просьбы "Новых людей"

Начиная со вторника, 21 марта, Государственная дума вновь запускает прямые онлайн-трансляции пленарных заседаний, которые можно будет посмотреть на сайте нижней палаты парламента.

Накануне с просьбой вернуть возможность просмотра заседаний к спикеру Госдумы обратилась депутат от "Новых людей" Сардана Авксентьева. Сегодня она поблагодарила председателя за возобновление трансляций.

Авксентьева сделала акцент на том, что избиратели могли видеть то, над чем работают их депутаты. Единственное, за кадром должны остаться вопросы, касающиеся вопросов нацбезопасности.

Трансляцию можно также будет смотреть на портале парламентского телевидения "Дума ТВ".

Володин в свою очередь заявил, что зрителям не будут также показывать повестку заседания.

Граждан ограничили в просмотре парламентских заседаний в октябре прошлого года.