Только один депутат ЗакСа подписал заявление о приглашении Беглова на Общественный штаб по КРТ

Под заявлением к спикеру Законодательного собрания Петербурга Александру Бельскому с просьбой созвать очередное заседание Общественного штаба по комплексному развитию территорий (КРТ) и пригласить на него губернатора города Александра Беглова подписались 14 членов штаба, сообщила ЗАКС.Ру активистка Анастасия Кузнецова. В обращении (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) отмечается, что ни губернатор, ни другие чиновники "не дают исчерпывающих ответов". В своих интервью они используют "общие фразы", и ясности это не вносит.

"К губернатору масса вопросов по Комплексному развитию территорий (КРТ) Санкт-Петербурга. И мы имеем все права их задать свободно. Без постановок и записей "прямых" эфиров или заранее подготовленных ответов, после которых вопросов появляется еще больше. А Губернатора должен отвечать!", - сказано в заявлении.

Среди оставивших автографы под ним только один депутат ЗакСа - представитель "Яблока" Борис Вишневский. Остальные парламентарии подписываться отказались, следует из видеозаписи Кузнецовой. Депутат от "Единой России" Александр Ходосок в ответ на просьбу активистки оставить автограф заявил, что у него нет ручки.

- А у меня есть ручка, - ответила Кузнецова.

- Я вашей не могу, только своей, - сказал Ходосок.

Ряд депутатов молча ушли от активистки. Представитель КПРФ Алексей Зинчук заявил, что подпишется под заявлением, но не Кузнецовой:

- Когда корректно будете разговаривать, - добавил Зинчук.

Депутат от "Единой России" Всеволод Беликов пообещал активистке, что Беглова пригласят после завершения работы штаба:

- Когда всё сделаем, всё обсудим, обязательно позовем.

Депутат -"единоросс" Михаил Барышников аргументировал свой отказ ставить подпись тем, что не хочет унижаться:

- Где я, где Беглов... Что я буду унижаться, просить кого-то куда-то приходить.

Отказались подписывать обращение депутаты Денис Четырбок, Елена Рахова, Константин Чебыкин (все от "Единой России"), Ирина Иванова и Дмитрий Дмитриев от КПРФ, а также Дмитрий Панов от "Новых людей", Борис Зверев и другие, сообщила Кузнецова. Она рассказала ЗАКС.Ру, что обращение Бельскому планирует направить 21 марта. По ее словам, также активисты намерены подготовить для петербуржцев инструкцию по присоединению к требованию позвать губернатора на заседание Общественного штаба.

Напомним, предложение пригласить Беглова на собрание Общественного штаба Кузнецова озвучила на заседании рабочей группы 20 марта со второй попытки. Она аргументировала это тем, что изначально Беглов и внес законопроект о КРТ в парламент.

София Саттарова