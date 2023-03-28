В Петербурге приговорили к штрафам сотрудников бара, торговавших "веселящим газом"

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к штрафам двоих сотрудников бара "Мёд", расположенного на набережной канала Грибоедова, 26. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, прошлым летом фигуранты попались на контрольной закупке так называемого веселящего газа (закись азота).

Дело возбудили по статье о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). Бармен Виктор Котельников, наполнявший газом емкости, получил 50 тысяч рублей штрафа, а его помощнице Софье Францевой, принимавшей оплату, назначили 45 тысяч рублей штрафа. Время под следствием Котельников провел под стражей, а Францева - под домашним арестом.

Закись азота запретили продавать в России с начала 2021 года. С тех пор петербургские бары неоднократно попадались на реализации этого товара.