Две петербурженки пострадали за последние сутки из-за упавшей на них наледи

Из-за неубранных кровель в течение последних суток в больницах оказались две петербурженки, передаёт 78.ru. На горожанок свалились куски ледяных масс с крыш.

После полудня 30 марта в районе дома № 10 на Большом проспекте Петроградской стороны сосулька "спикировала" на голову 22-летней петербурженки. Её увезли на скорой в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и правой голени. После оказания первой помощи девушку направили на амбулаторное лечение.

Кроме того, в больницу увозили 58-летнюю жительницу Петербурга, на которую свалилась глыба льда в Павловске. В медучреждении у предпенсионерки выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа, ушиб и ссадину лица. Её состояние оценили как средней тяжести.

Ранее в Петербурге Смольный ввёл жёлтый уровень погодной опасности из-за снегопадов.