Следком организовал проверку из-за травмирования туриста упавшей наледью на Невском проспекте

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало проверку по факту травмирования туриста на Невском проспекте из-за упавшей с крыши наледи, сообщили 1 апреля в ведомстве. Сама проверка находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Как отметили в Следкоме, о произошедшем инциденте сотрудники узнали из соцсетей и СМИ. "Отмечается ненадлежащая работа коммунальных служб по очистке многоэтажных зданий от снега и наледи, ставшая причиной указанного происшествия", — высказались в ведомстве.

Предположительно, речь идет об инциденте, произошедшем, согласно данным

СМИ, 30 марта возле дома № 88 по Невскому проспекту. Как писала "Комсомольская правда", кусок льда упал на голову 20-летнему жителю подмосковного города Королева. В тот же день пострадавший обратился в травмпункт Калининского района, ему диагностировали сотрясение мозга с черепно-мозговой травмой. От госпитализации молодой человек отказался.

"В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка", — отметили в Следкоме. Контролем за совершением проверки занимается центральный аппарат ведомства. И. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову поручено представить доклад Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах проверки.

Ранее стало известно о том, что 30 марта от упавшей наледи пострадали две петербурженки в разных районах города.