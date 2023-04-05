"Новость абсолютная": Тихонова не знала о решении экс-соратников выйти из партии

Председатель петербургского отделения "Справедливая Россия - За правду" Надежда Тихонова в разговоре с ЗАКС.Ру рассказала, что заявление Марины Шишкиной и остальных членов парламентской фракции о выходе из партии стало для нее неожиданным. До сегодняшнего дня она не знала о решении коллег.

- Я удивлена, мы абсолютно были уверены, что работаем с Мариной Анатольевной. Она всегда подтверждала, что она работает с фракцией, работает с партией… Поэтому я удивлена, не меньше, чем все остальные. Эта новость для меня абсолютная, - заявила Тихонова.

Шишкина заявила о своем решении уйти с поста вице-спикера городского парламента 5 апреля на очередном заседании Заксобрания. Журналистам она рассказала, что вместе с теперь уже бывшими эсерами займется новым политическим проектом.

В марте племянница лидера справедливороссов Сергея Миронова Надежда Тихонова сменила Шишкину на посту главы петербургского отделения партии. Шишкина рассказала ЗАКС.Ру, что не разделяет взглядов Миронова на актуальные вопросы.

Константин Леньков