Бельский о Fan ID: Отсутствие фанатов на стадионе - для меня большое разочарование

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский высказался о Fan ID в перерыве заседания 5 апреля. Корреспондент ЗАКС.Ру спросил у спикера, стало ли ему безопаснее на матчах "Зенита" после введения "паспортов болельщика".

- Я всегда ощущал безопасность, в связи с тем, что там присутствовали правоохранительные органы, - ответил Бельский.

Спикер ЗакСа признался, что ему не хватает фанатов на домашней арене "Зенита".

- То, что ребята, фанаты, не присутствуют на стадионе - для меня это большое разочарование. Я всегда ребят поддерживал, всегда был с ними. Но закон есть закон, его нужно исполнять, - сказал Бельский.

Он признал, что попасть на стадион после введения Fan ID стало сложнее. Однако спикер считает, что правительство России исправит это.

- Я уверен, что правительство Российской Федерации после вмешательства президента сделает так, чтобы это было удобно. Сейчас я констатирую факт — это не очень удобно. На каждый матч мы должны привязывать билет к Fan ID — это создает определенные сложности, - признал председатель парламента.

Напомним, до принятия закона о Fan ID Бельский высказывался в поддержку этой инициативы. В декабре 2021 года он заявил, что видит в ней "только положительные моменты" и что новые правила нужны для контроля над футбольными хулиганами.

Система "паспортов болельщика" начала действовать на "Газпром-арене" с 1 декабря 2022 года. Первый матч "Зенита", на который пускали только по Fan ID, состоялся весной.

Фанатское сообщество ответило на новые правила бойкотом. Посещаемость "Газпром-арены" и других стадионов Российской премьер-лиги после внедрения "паспортов" значительно снизилась. Петербургский клуб признал, что при поддержке Смольного вынужден раздавать билеты на домашние игры бесплатно, чтобы стимулировать болельщиков оформлять Fan ID.

В конце марта Владимир Путин поручил упростить процедуру выдачи "паспортов болельщика" - в первую очередь, детям, инвалидам и пенсионерам.

Фото: Telegram/Спикер Бельский