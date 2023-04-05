Калининградский суд арестовал пятерых силовиков по делу о превышении должностных полномочий

В Калининграде Ленинградский райсуд арестовал до 30 мая пятерых силовиков по делу о превышении должностных полномочий с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ), передает 5 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Среди них — сотрудники Росгвардии, МВД и таможни.

"Арестованы пятеро сотрудников правоохранительных органов, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. Постановлениями суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 мая 2023 года", — приводит информагентство сообщение пресс-службы суда.

Силовики обвиняются в применении насилия в отношении семерых граждан в ходе расследования уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта табачных изделий, уточнили в региональном Следственном управлении СКР. Как полагают в ведомстве, утром 28 марта обвиняемые провели обыски в шести квартирах, в ходе которых "избили двух мужчин, в том числе, с применением электрошокера".

Затем потерпевших доставили в отдел полиции, где вновь избили, полагают в СК. Граждане зафиксировали полученные телесные повреждения и обратились с заявлениями к правоохранителям.

Арестованные силовики вину отрицают. В настоящее время ведется расследование уголовного дела, ход которого контролируется главой местного СУ СК Дмитрием Бочаровым.

Ранее стало известно о том, что бывший полицейский из Калининградской области был приговорен к 10 годам лишения свободы за создание финансовой пирамиды.

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