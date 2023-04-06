Единоросс Занко рассказала о планах лишить НКО-иноагентов госфинансирования

Представляющая в Госдуме Ленинградскую область депутат Ольга Занко ("Единая Россия") сообщила о планах внести законопроект о запрете предоставлять госфинансирование некоммерческим организациям, признанным иностранными агентами. По ее словам, в течение весенней сессии ЕР намерена внести соответствующую инициативу на рассмотрение парламента.

"Такие НКО до сих пор имеют право на имущественную поддержку со стороны государства. Разве это справедливо? Поэтому мы разработали законопроект, который лишает такие организации права на имущественную поддержку", — приводит ТАСС слова Занко, произнесенные в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Депутат также высказалась о том, сколь важно не допустить участия молодежи в деятельности НКО-иноагентов. Согласно ее мнению, молодые люди там "получают искаженные сведения от купленных информаторов" и потому якобы попадают "в информационную ловушку".

Ранее Занко грозила нейросетью польской актрисе Барбаре Брыльской и предлагала включить в школьную программу произведения современных авторов Донбасса.

В четверг на пленарном заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин анонсировал создание рабочей группы для подготовки поправок в Семейный кодекс. В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поделился с депутатами планами создания нейросети "Жириновский".

Фото: "ВКонтакте" / Ольга Занко