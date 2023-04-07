Губернатор Петербурга напомнил об адресной помощи пострадавшим от теракта в кафе

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов рассказал об адресной помощи всем, кто пострадал в результате взрыва в кафе на Университетской набережной. Заявление прозвучало в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

"Терроризм не имеет национальности и гражданства. Но ленинградцев запугать нельзя. В трудные минуты мы смыкаем ряды", — высказал своё мнение губернатор.

Также Беглов отдал должное врачам, которые оказывают помощь всем, кто попал в больницы из-за произошедшего в заведении на Васильевском острове.

"В прошлом году город обеспечил обновление автопарка службы скорой помощи. Это тоже сыграло существенную роль в работе бригад. У нас машины не старше пяти лет", — известил Беглов.

В результате инцидента, как отметил губернатор, пострадали на только жители Петербурга, но и Ростова, Омска, Пскова и других регионов. Они получат соцвыплаты из федерального бюджета.

Ранее Беглов уточнял, что Смольный принял решение о выплате социальной помощи семье погибшего военкора Владлена Татарского 1 млн рублей, тяжелораненым — 500 тысяч, а остальным пострадавшим по 250 тысяч рублей.

Взрыв в петербургском кафе прогремел вечером 2 апреля. В результате происшествия погиб военкор Владлен Татарский, ещё 31 человек был доставлен в больницы. Впоследствии стало известно о задержании подозреваемой в причастности к инциденту Дарьи Треповой. В Национальном антитеррористическом комитете объявили о причастности к случившемуся сторонников Алексея Навального, в Кремле сочли произошедшее терактом.