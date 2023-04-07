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Новости 11:48

Дрозденко не станет публиковать декларацию о доходах

фото ЗакС политика Дрозденко не станет публиковать декларацию о доходах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наравне с членами регионального правительства и главами комитетов подал декларацию об имуществе и доходах, рассказал 7 апреля Telegram-канал "Админка Ленобласти". Представленные сведения будут недоступны для граждан.

"Александр Дрозденко, члены правительства Ленобласти и председатели комитетов администрации предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного порядка. В соответствии с Указом Президента от 29.12.2022 N 968 декларации не публикуются", — гласит опубликованное в пятницу сообщение.

Упомянутый указ президента освобождает задействованных в зоне СВО силовиков и чиновников от необходимости публиковать декларации.

Ранее стало известно о том, что об имуществе отчитались глава государства Владимир Путин и сотрудники администрации президента, а также депутаты Госдумы. В обоих случаях декларации подавались в обобщенном виде, при этом члены фракции "Справедливая Россия — За правду" по собственному почину выложили поданные бумаги в открытый доступ.


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