Обвиняемая по делу о взрыве на Университетской набережной Трепова доставлена в СИЗО "Лефортово"

Обвиняемая по делу о взрыве в кафе Street Food Bar на Университетской набережной Дарья Трепова доставлена в московский СИЗО "Лефортово", сообщила 7 апреля член Совета по правам человека Ева Меркачева. По словам правозащитницы, там она будет находиться до завершения следствия и суда.

"Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда", — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

Во вторник Басманный суд Москвы арестовал Трепову до 2 июня по делу о теракте, повлекшем умышленное причинение смерти человеку (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), и о незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). На заседание суда не допустили журналистов, Трепова и ее защитник протестовали против этого решения.

Взрыв в петербургском кафе прогремел вечером 2 апреля, в результате инцидента погиб военкор Владлен Татарский, еще более 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Трепова была задержана на следующий день. По версии следствия, она преподнесла Татарскому бюст с заложенным внутри взрывным устройством. Более подробно об аресте петербурженки читайте в материале ЗАКС.Ру.