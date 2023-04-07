Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно отправили в колонию на 17 лет

Минский областной суд заочно отправил в колонию на 17 лет бывшего кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционера Валерия Цепкало, информирует БЕЛТА.

Общественного деятеля признали виновным в получении особо крупной взятки, злоупотреблении служебными полномочиями и экстремизме.

По версии суда, Цепкало, являясь главой Парка высоких технологий, получил взятку в размере не менее 150 тысяч евро от подрядной организации, ответственной за строительство объекта. Деньги поступили на кипрский офшор.

Также Цепкало признали виновным в создании и руководстве экстремистского сообщества и оскорблении президента Белоруссии.

В 1997-2002 годах Цепкало был послом Белоруссии в США, в 2005-2017 начальствовал над Парком высоких технологий. В 2020 году он собрал необходимое количество подписей электората для выдвижения кандидатом в президенты, однако не был зарегистрирован и вынужден был покинуть страну после того, как МВД в отношении него доследственную проверку.

Ранее, напомним, областной суд Минска отправил белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака на 11 и 10 лет в колонию.