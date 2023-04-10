Дрозденко рассказал о своих доходах

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко, а также все члены правительства региона рассказали о своих доходах. При этом ранее губернатор, ссылаясь на указ президента, освобождающий чиновников от необходимости публиковать декларации, заявлял, что не будет раскрывать общественности сведения о своём заработке.

"Проверку и анализ представленной информации проведёт управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Ленобласти", — приводит высказывание регионального главы пресс-служба местной администрации.

Дрозденко сообщил, что состав его имущества за год не изменился. В 2022 году губернатор заработал почти 5,5 млн рублей, а его супруга — целых 15 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что об имуществе отчитались глава государства Владимир Путин и сотрудники администрации президента, а также депутаты Госдумы.