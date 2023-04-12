Алексея Москалёва экстрадировали из СИЗО Белоруссии в РФ

Жителя Тульской области Алексея Москалёва, осуждённого по уголовной статье о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК), экстрадировали из СИЗО Белоруссии, куда он совершил побег, обратно в РФ, передаёт "ОВД-Инфо"*.

Об экстрадиции сообщил белорусский адвокат, который пытался попасть к россиянину в изолятор № 8 в Жодино.

В конце марта Москалёва приговорили к двум годам лишения свободы по обозначенной выше статье.

Ранее Москалёв сбежал из-под домашнего ареста перед итоговым судебным заседанием по вменяемому ему делу. Спустя два дня стало известно о задержании россиянина на территории Белоруссии.

Внимание силовиков семья Москалёва привлекла после того, как год назад его дочь принесла в школу пацифистский рисунок. Сперва мужчина получил административный штраф по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ), после чего в его отношении возбудили уголовное дело о повторной дискредитации. Дочка Москалёва как отца-одиночки попала в социально-реабилитационный центр, вернуть её домой администрация учреждения отказалась даже после того, как стало о домашнем аресте отца. В итоге девочку передали матери.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов