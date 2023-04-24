Депутат Федоров предложил обложить иноагентов дополнительным налогом

Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") выступил с идеей ввести дополнительный налог для иностранных агентов, сообщило 24 апреля RT со ссылкой на письмо парламентария главе Минфина Антону Силуанову. Изымаемые средства единоросс предложил направлять на социальную поддержку детей-сирот.

В своем обращении Федоров попросил главу Минфина "рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5 % с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов".

Депутат обратил внимание Силуанова на то, что сейчас иноагенты в России не обременены дополнительными сборами в связи с имеющимся статусом. При этом, по его мнению, значительная часть получаемых иноагентами средств поступает им от государств и институтов, оказывающих санкционное давление на Россию.

Ранее глава Минюста Константин Чуйченко заявил о готовности возглавляемого им ведомства отстаивать в суде включение Всемирного фонда природы* в перечень иноагентов.

*Минюст внес Всемирный фонд природы в единый реестр иноагентов