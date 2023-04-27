В Петербурге арестовали "черных риелторов"

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил в следственный изолятор агентов по недвижимости, которых преследуют за "принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения" (ст. 179 УК).

Объединенная пресс-служба городских судов сообщает, что Олега Гурова и Андрея Олейникова продержат под стражей как минимум до 25 июня.

По версии следствия, обвиняемые склоняли жильцов продавать доли в квартирах дешевле рыночной стоимости. После этого они подселяли в купленные площади асоциальных элементов и подталкивали к невыгодным сделкам оставшихся собственников.

UPD 18:15 Под арест на тот же срок поместили еще одного риелтора, Игоря Аболемова