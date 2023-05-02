Член СПЧ раскритиковал закон о лишении гражданства за его мягкость

Закон о лишении приобретенного гражданства за совершение ряда преступлений излишне мягок, считает член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его мнению, принятие нормы стало только первым шагом в этом направлении, а сам закон нуждается в доработке.

"Я думаю, что закон правильный, но наказание слишком легкое. Во-первых, список преступлений, за которые лишаются новые граждане приобретенного гражданства, достаточно узок", — цитирует Кабанова Telegram-канал СПЧ. Само заявление прозвучало ранее в эфире "Радио России".

Кабанов заявил, что сам выступал за расширение перечня преступлений, за совершение которых допустимо лишение приобретенного гражданства России. "Потому что есть насильственные преступления, есть экстремизм, есть торговля наркотиками", — перечислил он.

Закон "О гражданстве" был подписан президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе. Норма предполагает, среди прочего, возможность прекращения полученного гражданства России за совершение ряда преступлений, в том числе за посягательство на жизнь государственных деятелей, дезертирство и дискредитацию армии.

Кабанов ранее предлагал закрепить в законодательстве термин "предатель", выдворять из России иностранцев, чьи родственники были признаны террористами, а также за введение пожизненных сроков заключения для террористок.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"