Суд в Петербурге продлил арест бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину

Приморский районный суд Петербурга вынес 2 мая решение о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину. Против экс-чиновника выдвинуты обвинения о получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и о двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.3 ст.285 УК РФ).

В суде представитель следствия настаивал на продлении Москвину меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Он указывал на невозможность завершения сейчас предварительного следствия, а также упоминал широкие связи бывшего вице-губернатора среди госслужащих и силовиков. В свою очередь, сторона защиты настаивала на избрании меры, не связанной с арестом. Суд продлил Москвину арест до 2 июля.

По версии следствия, Москвин в период с 2017 по 2021 годы получил взятку от гендиректора дирекции комплексного развития территорий Ленобласти Даниила Федичева на сумму в 8,5 миллиона рублей. В обмен на деньги чиновник якобы обязался оказывать последнему покровительство. Кроме того, Москвину вменяется одобрение сделок по отчуждению долей Регионального агентства промышленного и гражданского строительства, а также махинации с бюджетными средствами, выделенными на достройку ряда жилых комплексов на территории региона. Ущерб от подобных действий оценивается в сумму свыше 330 миллионов рублей.

Москвин был задержан в начале марта по подозрению во взяточничестве, позже арестован на два месяца. В начале апреля его обвинили также в злоупотреблении должностными полномочиями, к середине месяца в деле появился второй такой эпизод.