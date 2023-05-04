Бастрыкин выступил за запрет самокатов на улицах городов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею запрета использования электросамокатов на улицах российских городов, сообщила 4 мая пресс-служба силового ведомства. Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил оставить право поездок на них только в парках.

"В сложившихся условиях А. И. Бастрыкин поддерживает идею А. А. Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест", — говорится в сообщении Следкома.

При этом Бастрыкин не исключает возможности инцидентов с самокатами на территории парков и потому считает нужным рассмотреть вопрос технического ограничения их скорости. Для этого следует провести исследования с участием ГИБДД для выяснения предельной скорости, при которой управляющий самокатом человек может резко затормозить, а в случае падения или столкновения с другими гражданами полученные травмы не будут представлять угрозы жизни или здоровью. При этом необходимо проработать меры ответственности для кикшерингов за несоблюдение выдвигаемых требований.

"Подобные меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием лиц, передвигающихся на электросамокатах", — полагают в СК.

Накануне сенатор Клишас заявил в беседе с ТАСС о необходимости установления запрета на поездки на электросамокатах по городским улицам. "Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов", — поделился мнением он.

В конце апреля комиссия петербургского ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержала идею запретить передвижение на самокатах по тротуарам шириной менее двух метров. Депутаты выступили за направление соответствующего обращения в комиссию по безопасности дорожного движения при губернаторе.