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Новости 13:05

Бастрыкин выступил за запрет самокатов на улицах городов

фото ЗакС политика Бастрыкин выступил за запрет самокатов на улицах городов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею запрета использования электросамокатов на улицах российских городов, сообщила 4 мая пресс-служба силового ведомства. Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил оставить право поездок на них только в парках.

"В сложившихся условиях А. И. Бастрыкин поддерживает идею  А. А. Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест", — говорится в сообщении Следкома.

При этом Бастрыкин не исключает возможности инцидентов с самокатами на территории парков и потому считает нужным рассмотреть вопрос технического ограничения их скорости. Для этого следует провести исследования с участием ГИБДД для выяснения предельной скорости, при которой управляющий самокатом человек может резко затормозить, а в случае падения или столкновения с другими гражданами полученные травмы не будут представлять угрозы жизни или здоровью. При этом необходимо проработать меры ответственности для кикшерингов за несоблюдение выдвигаемых требований.

"Подобные меры значительно помогут снизить уровень травматизма в инцидентах с участием лиц, передвигающихся на электросамокатах", — полагают в СК.

Накануне сенатор Клишас заявил в беседе с ТАСС о необходимости установления запрета на поездки на электросамокатах по городским улицам. "Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов", — поделился мнением он.

В конце апреля комиссия петербургского ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержала идею запретить передвижение на самокатах по тротуарам шириной менее двух метров. Депутаты выступили за направление соответствующего обращения в комиссию по безопасности дорожного движения при губернаторе.


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