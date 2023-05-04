По делу Беркович задержали сценариста и директора театра

В рамках возбужденного дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) у режиссера Евгении Беркович поменялся процессуальный статус. К вечеру 4 мая от ее адвоката Юлии Трегубовой стало известно, что из свидетеля Беркович стала подозреваемой.

Кроме того, в течение дня задержали директора театра "Дочери Сосо" Александра Андриевича и сценариста Светлану Петрийчук. Как сообщает ТАСС, у последней тоже изменился процессуальный статус со свидетеля на подозреваемую. Андриевича пока допрашивают в качестве свидетеля.

Дело завели из-за поставленного Беркович спектакля "Финист Ясный Сокол", в котором рассказывается о женщинах, вышедших замуж за исламистов. Постановка получила две театральные премии "Золотая маска".

Утром силовики пришли в петербургскую квартиру матери и бабушки Беркович и забрали с собой компьютеры.

Режиссер известна своей пацифистской позицией.

фото: Скажи Гордеевой (признана иноагентом) / YouTube (скриншот)