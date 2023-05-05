Бастрыкин заинтересовался судьбой дачи Садалиса в Песочном

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращением жителей Петербурга, опасающихся за судьбу дачи Садалиса в поселке Песочном, сообщили 5 мая в ведомстве.

Как уточнили в СК, активисты обратились с просьбой о помощи с признанием дачи Садалиса объектом культурного наследия. Это позволило бы уберечь объект от возможного разрушения, полагают горожане.

В ответ Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову организовать процессуальную проверку и доложить о ее промежуточных результатах. Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате Следкома.

В минувший вторник движение "Живой город" сообщило о том, что рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга выступила против включения дачи Садалиса в список объектов культурного наследия. Такое решение градозащитники назвали "примером вопиющего, длящегося уже 8-й год лоббирования комитетом и лично его председателем Макаровым С.В. вывода из-под правовой охраны бесценного объекта культурного наследия". Свое заявление на этот счет они попросили считать официальным обращением в Следственный комитет и прокуратуру.

В январе стало известно о результатах экспертизы по даче Садалиса, в которой содержалась рекомендация признать объект региональным памятником.

Фото: "Живой город"/ Telegram