Кононенко воспротивился переносу бронзовых быков Демут-Малиновского к Обводному каналу

Лидер фракции КПРФ в петербургском Заксобрании Роман Кононенко выступил против переноса двух бронзовых скульптур быков от завода "Самсон" в Московском районе на новое место к Обводному каналу. Аргументы в поддержку своей позиции он изложил в письмах, направленных главе КГИОП Сергею Макарову и директору музея городской скульптуры Владимиру Тимофееву.

Тексты обращений опубликовал 5 мая Telegram-канал "КПРФ Ленинград". В своих письмах Кононенко указывает, что ознакомился с актом историко-культурной экспертизы на проведение работ по реставрации статуй, созданных скульптором Василием Демут-Малиновским в 1927 году. Среди прочего, экспертная комиссия изложила в документе свое мнение относительно переноса быков на новое место.

Выступая против переноса, Кононенко заявил, что место, куда планируется перенести скульптуры, "не является в полной мере историческим". Изначально быки действительно украшали комплекс Скотопригонного двора, однако располагались они со стороны нынешнего Московского проспекта, а не напротив канала. Также депутат назвал скульптурную группу "одним из символов района Средняя Рогатка" и напомнил, что их изображение украшает герб МО "Звездное".

"Скульптурная группа неразрывно связана с Ленинградским мясокомбинатом, у ворот которого она появилась в 1936 году. Ее перенос — еще один удар по единому архитектурному комплексу, и без того брошенному на произвол судьбы", — привел еще один аргумент Кононенко.

В целом мотивация предложения по переносу быков представляется коммунисту сомнительной. В письме Тимофееву депутат попросил адресата дать оценку идее переноса быков на новое место. В свою очередь, Макарова он попросил "критически оценить выводы комиссии" и отказаться от согласования проекта.

В середине января бронзовых быков увезли на реставрацию. В конце апреля стало известно о планах не возвращать их на прежнее место, а определить им новое на Обводном канале.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram