Миронов анонсировал законопроект о запрете прикрепления пациентов к поликлиникам

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сообщил 12 мая о намерении внести на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете на отказ в предоставлении медицинской помощи. Политик указал, что подобные случаи возможны при обращении за лечением не по прописке.

Формально закон "Об охране здоровья граждан в РФ" не обязывает россиян лечиться исключительно в том медучреждении, к которому они были прикреплены. Однако на деле существует ряд региональных и ведомственных запретов, которые препятствуют обращению в иные поликлиники и больницы, высказался Миронов.

"Такое "крепостное право" в отношении пациентов является попыткой скрыть проблемы, возникающие в результате оптимизации системы здравоохранения и неравномерного развития регионов, массовой миграции жителей из провинции в крупные центры", — поделился соображениями справоросс в своем Telegram-канале.

Миронов пообещал внести законопроект, призванный покончить с подобной ситуацией. "Раз сегодня Основной закон можно обойти, наша задача как законодателей сделать так, чтобы в документах был прямой запрет на отказ в получении медицинской помощи", — прибавил он.

В целом же, по мнению политика, для искоренения подобной ситуации чиновникам следует озаботиться строительством школ, больниц и поликлиник в соответствии со вводом нового жилья. Если этим не озаботиться, то ""глубинка продолжит вымирать, а мегаполисы — задыхаться от перенаселения".

Ранее Миронов заявил о необходимости ввести государственный учет всех беспилотников в стране.