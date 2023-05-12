МДТ объявил о продлении отмены спектаклей

Малый драматический театр — Театр Европы останется закрытым, по меньшей мере до 16 мая включительно, следует из сообщения в его Telegram-канале. Запланированные на ближайшие дни спектакли не состоятся.

"Деятельность нашего театра временно приостановлена. Дата судебного заседания не определена", — рассказали в театре.

В связи со сложившейся ситуацией учреждение было вынуждено отменить спектакли, намеченные на дни с 13 по 16 мая включительно. Деньги за билеты пообещали вернуть в полном объеме, для этого следует обратиться в места их приобретения. "Если вы приобретали билеты на официальном сайте театра, дополнительных действий для возврата не требуется", — добавили в МДТ.

Одновременно Куйбышевский районный суд повторно зарегистрировал дело о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) в отношении театра, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Материалы к производству пока не приняты, даже судье не переданы", — добавили там и отметили, что слушания по делу едва ли состоятся раньше вторника.

"Слушать дело никто в субботу и воскресенье не будет. И в понедельник тоже вряд ли, так как суду надо ознакомиться с материалами", — отметили в судебной пресс-службе.

Неделей ранее Роспотребнадзор опечатал двери театра, в минувший четверг был опубликован список претензий службы к нему, составленный по результатам проведенной проверки. Перечень опубликовала объединенная пресс-служба судов после регистрации дела о нарушении санитарных норм против МДТ. Сам протокол в тот же день был возвращен составителям из-за ряда недочетов при его оформлении, теперь же его зарегистрировали повторно.

В конце апреля МДТ объявил о переносе спектаклей с участием Данилы Козловского на фоне жалоб, поднявшихся из-за высказываний актера о спецоперации.