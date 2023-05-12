Пострадавшей на рухнувшей детской "паутинке" в парке Победы девочке вставили спицы в ногу

Девочке, пострадавшей в результате обрушения детской "паутинки" в Московском парке Победы, потребовалась операция: в результате полученного перелома врачи были вынуждены вставить ей спицы в ногу, пишет 78.ru.

"Через шесть недель их [спицы — прим.] нужно будет убирать. Делать это будут под наркозом в плановом режиме. Дальше девочке придётся ходить с костылями, вставать запретят", — рассказала о травмах дочери её мать.

Напомним, инцидент с обрушением конструкции на детской площадке случился вечером 8 мая. Как итог, пять детей попали в больницу, двух из которых оставили в медучреждениях. Прокуратура Московского района возбудила уголовное дело о халатности.