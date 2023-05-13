После жалоб жителей в Кировском районе начнут ежедневно следить за загрязнением воздуха

Петербургский комитет по природопользованию ответил на многочисленные жалобы жителей Кировского района, которые лидер реготделения справедливороссов Надежда Тихонова собрала и адресовала чиновникам. Скан четырехстраничного документа опубликован в Telegram-канале "Справедливый Петербург". Граждане продолжительное время выражают недовольство уровнем загрязненностью воздуха. Особенно страдают от экологической обстановки жители ближайших к Кировскому заводу кварталов.

Как следует из официального ответа, в конце апреля обращение Тихоновой побудило чиновников собрать заседание межведомственной рабочей группы. В нем участвовали представители промышленных предприятий, расположенных в районе. По итогам мероприятия было решено проводить ежедневные замеры уровня выбросов оксида азота на местности. Кроме того, на самом Кировском заводе пообещали разместить станцию мониторинга воздуха.

Наконец, в ближайшее время прокуратура проведет проверку деятельности АО "Петросталь", занимающего различные корпуса по адресу проспект Стачек, 47.

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