Более 30 миллиардов рублей принесли Петербургу туристы в течение майских праздников

В период майских выходных вклад туристов в экономику Петербурга составил свыше 30 миллиардов рублей, сообщили в понедельник в городском комитете по развитию туризма. Всего в период с 29 апреля по 9 мая Северную столицу посетили 770 тысяч человек, из которых 570 тысяч приходится непосредственно на туристов, а еще 200 тысяч — на экскурсантов, прибывших на один день.

В среднем одна поездка в Петербург длилась по 2,5 дня, что связано с тем, что в этом году посреди длинных выходных имелись рабочие дни. В прошлом году средняя продолжительность поездки на майских составила четыре дня.

"В то же время количество туристов заметно увеличилось: год назад за этот период Петербург посетили 560 тысяч человек", — отметили в Смольном.

Туроператоры отметили уменьшение доли организованных путешественников в противовес туристам-одиночкам. В свою очередь, отельеры отметили, что максимальная загрузка гостиниц уровня 3-5 звезд составила 94%, что оказалось выше ожиданий. В рабочие дни со 2 по 5 мая показатель загруженности составлял в среднем 59%.

Ранее в Смольном сообщили, что количество туристических маршрутов в городе выросло в 26 раз за год.