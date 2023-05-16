Сибирские ученые сообщили об аресте еще одного своего коллеги по делу о госизмене

Новосибирский физик Валерий Звегинцев арестован по делу о совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), следует из текста открытого письма сотрудников Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича.

Минувшим летом по статье о госизмене были арестованы сибирские ученые Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Дмитрий Колкер. Последний был болен раком и скончался в московском СИЗО вскоре после ареста. В то же время об аресте Звегинцева до этого времени ничего известно не было.

В своем открытом письме сотрудники института обращают внимание на то, что материалы уголовных дел против их коллег закрыты от общества. "Мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности", — написали они. Речь идет о чтении докладов, публикации статей и участии в международных научных проектах.

Авторы письма заострили внимание на том, что следствие полагается на мнение неизвестных им экспертов. В целом складывающаяся ситуация приводит к тому, что ученые не понимают, как дальше заниматься научной деятельностью под угрозой обвинений в госизмене, отметили они.

Подписанты отметили, что подобная угроза в том числе приводит к исчезновению преемственности в исследованиях. "Уже сейчас лучшие студенты отказываются идти к нам работать, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки. Ряд научных направлений, критически важных для создания фундаментального задела, необходимого для создания аэрокосмической техники будущего, просто закрывается, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями", — написали они и добавили, что отечественная наука может не вынести подобного удара.

Ранее стало известно о регистрации Горсудом Петербурга материалов дела в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова.