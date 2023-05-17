ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:51

Путин поручил кабмину разработать концепцию автотуризма между Петербургом и Владивостоком

фото ЗакС политика Путин поручил кабмину разработать концепцию автотуризма между Петербургом и Владивостоком

Президент РФ Владимир Путин обратился к членам российского правительства с поручением подумать над возможностью развития автомобильного туризма, в том числе между городом на Неве и Владивостоком. Сообщение приведено на сайте Кремля.

Отдельно поставлена задача изучить условия развития транспортной инфраструктуры, связывающей города.

"Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в РФ, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток, включающему в себя федеральные трассы "Россия" (Москва - Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва - Казань)", - говорится в послании, опубликованном на сайте администрации президента.

Вопрос необходимо проработать в срок до 15 июня.

Ранее, напомним, сообщалось, что на прошедшие майские праздники Петербург посетили 770 тысяч человек, благодаря которым городская казна пополнилась не менее 30 млрд рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама