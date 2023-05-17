Путин поручил кабмину разработать концепцию автотуризма между Петербургом и Владивостоком

Президент РФ Владимир Путин обратился к членам российского правительства с поручением подумать над возможностью развития автомобильного туризма, в том числе между городом на Неве и Владивостоком. Сообщение приведено на сайте Кремля.

Отдельно поставлена задача изучить условия развития транспортной инфраструктуры, связывающей города.

"Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в РФ, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток, включающему в себя федеральные трассы "Россия" (Москва - Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва - Казань)", - говорится в послании, опубликованном на сайте администрации президента.

Вопрос необходимо проработать в срок до 15 июня.

Ранее, напомним, сообщалось, что на прошедшие майские праздники Петербург посетили 770 тысяч человек, благодаря которым городская казна пополнилась не менее 30 млрд рублей.