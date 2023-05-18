Минюст внес "Съезд народных депутатов"* в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции отчиталось 18 мая о внесении "Съезда народных депутатов"*, проходившего в Польше осенью 2022 года, в список нежелательных в России организаций. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация "Съезд народных депутатов"*", - говорится в сообщении Минюста.

В конце апреля Генпрокуратура признала "Съезд народных депутатов"* нежелательной организацией в России. В сообщении ведомства при этом упоминался экс-депутат Госдумы Илья Пономарев**, выступивший организатором мероприятия.

В четверг утром в ряде российских регионов состоялись обыски у ряда оппозиционеров, которых силовики связывают с работой "Съезда народных депутатов"*. В частности, в Петербурге обыск состоялся у главреда интернет-сообщества "Ладога.ру" Александра Калинина-Соколенко. В Москве состоялся обыск в жилище математика Михаила Лобанова, его отпустили днем после допроса.

*Минюст внес "Съезд народных депутатов" ("Kongres Deputowanych Ludowych") в список нежелательных организаций на территории РФ