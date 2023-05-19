Бельский стал вторым по упоминаемости в СМИ спикером регионального парламента в апреле

Мониторинговая компания "Медиалогия" составила рейтинг глав региональных парламентов по их упоминаемости и присутствию в СМИ за прошедший апрель. С огромным отрывом в нем по-прежнему лидирует глава крымского Госсовета Владимир Константинов.

Вторую строчку, поднявшись за месяц на два пункта в таблице, занял петербуржец Александр Бельский. Замкнул тройку лидеров спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Высокое место председателю петербургского ЗакСа обеспечили несколько публичных выступлений. Во-первых, комментарии к теракту в кафе на Васильевском острове, в котором погиб военкор Владилен Татарский. Во-вторых, ситуация с отставкой с поста вице-спикера Марины Шишкиной. В-третьих, предложение усилить охрану аэропорта Пулково, поддержанное другими депутатами. Наконец, на повышение в рейтинге повлияла опубликованная Бельским декларация о доходах за прошлый год.