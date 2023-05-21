Авиакомпания Georgian Airways объявила бойкот президенту Грузии, выступившей против полётов в РФ

Грузинская авиакомпания Georgian Airways отказалась пускать на борта своих самолётов президента страны Саломе Зурабишвили, информирует в воскресенье, 21 мая, ТАСС.

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем её персоной нон-грата: пока она не извинится перед грузинским народом, мы её не пустим на борт", — приводит ТАСС сообщение директора компании Тамаза Гаиашвили.

Накануне Зурабишвили заявила, что объявляет бойкот Georgian Airways из-за их согласия осуществлять авиаперелёты в Россию.

Ранее президент Грузии критически отозвалась об информации о том, что РФ отменила визовый режим и вернула прямое авиасообщение между странами.