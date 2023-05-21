Петербуржцам предложили принять участие в забеге "Петров Первых"

В День города жители и гости города смогут принять участие в костюмированном забеге "Петров Первых": петербуржцам предлагают переодеться в костюм императора и пробежать дистанцию в 320 метров. Мероприятие запланировано на 28 мая.

Уточняется, что местом проведения забега будет Приморский парк Победы, информирует "Петербургский дневник". Длина дистанции символизирует возраст города - 320 лет назад Пётр I основал город на Неве.

Отметим также, утром в воскресенье, 21 мая, в Петербурге завершилась ежегодная акция "Ночь музеев - 2023".

Ранее стало известно, что Смольный выделил на торжества по случаю Дня города 77 млн рублей.