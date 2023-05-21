С соседнего со сносимым домом Басевича здания обвалилась штукатурка: на место выезжали спасатели

Со здания, расположенного по соседству со сносимым домом Басевича на Большой Пушкарской улице, обвалился слой штукатурки: очевидцы считают, что это произошло на фоне работ тяжелой строительной техники. О ЧП информирует Telegram-канал "SOS СПб Снос".

Речь идёт о располагающемся на Большой Пушкарской, 3, доходном доме Кирилловых.

В администрации Петроградского района сообщили, что никакого обрушения элементов фасада здания не было: просто отвалилась часть штукатурки, которую мог задеть проезжавший во двор грузовик.

"Запланированы работы по оштукатуриванию, шпаклевке, консервированию участков. Акт составлен", — отчитались в райадминистрации.

Судя по опубликованным снимкам, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, которые оградили упавший элемент штукатурки ведомственной сигнальной лентой.

Ранее, напомним, более 30 человек пришли к сносимому дому Басевича с тем, чтобы выразить своё негодование ввиду уничтожения здания 1912 года постройки.