ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:59

Петербургские сады и парки украсили 40 сортами тюльпанов

фото ЗакС политика Петербургские сады и парки украсили 40 сортами тюльпанов

На территории петербургских парков, садов и скверов продолжают своё цветение тюльпаны: в этом году садовники высадили в зелёных зонах 40 различных сортов данного вида цветка, информирует пресс-служба Смольного.

По соседству с тюльпанами растут крокусы, нарциссы и мускари.

Насладиться цветением растений горожане и туристы могут в парке Сосновка, в Александровском саду, на Большом проспекте, в Южно-Приморском парке, в саду Смольного собора и на площади Победы.

Ранее стало известно, что в Петербурге высадят почти шесть миллионов цветов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама