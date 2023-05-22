Петербургские сады и парки украсили 40 сортами тюльпанов

На территории петербургских парков, садов и скверов продолжают своё цветение тюльпаны: в этом году садовники высадили в зелёных зонах 40 различных сортов данного вида цветка, информирует пресс-служба Смольного.

По соседству с тюльпанами растут крокусы, нарциссы и мускари.

Насладиться цветением растений горожане и туристы могут в парке Сосновка, в Александровском саду, на Большом проспекте, в Южно-Приморском парке, в саду Смольного собора и на площади Победы.

Ранее стало известно, что в Петербурге высадят почти шесть миллионов цветов.