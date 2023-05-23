В Кремле объяснили слияние управлений по кадрам и по противодействию коррупции

Слияние управлений Кремля по вопросам госслужбы, кадров и по противодействию коррупции обусловлено их взаимосвязанностью, заявил 23 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его комментарий касался выпущенного во вторник указа главы государства о назначении Максима Травникова руководителем объединенной структуры.

"Кадровая служба и антикоррупционная деятельность — это те процессы, которые сейчас идут рука об руку, и работа, которая во многом пересекается. Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы", — цитирует ТАСС объяснение представителя Кремля.

Песков отметил важность для системы госуправления кадровой работы и борьбы с коррупцией как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. "Все эти уровни встраиваются в вертикаль кадровой работы. Поэтому было принято решение об оптимизации, чтобы упростить [структуру], повысить эффективность", — заявил он журналистам.