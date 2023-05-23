Роспотребнадзор: Россияне стали активнее прививаться от энцефалита

С начала года от клещевого вирусного энцефалита привились 2,36 миллиона россиян, сообщили 23 мая в Роспотребнадзоре. Это превышает показатели прошлого года, когда за аналогичный период вакцинировались 1,95 миллиона человек, и превышает половину от запланированных на сезон 3,48 миллиона вакцинаций.

"В медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились 104 тысячи человек. Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом", — рассказали в санитарной службе.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 12 % относительно предыдущей недели. Речь идет о 488 тысячах случаев, из которых непосредственно на заражение гриппом приходится 12,9 %. В то же время за неделю почти на 13 %, до 16,5 тысяч случаев, снизилось количество заболевших коронавирусом.

Ранее стало известно, что в период с 12 по 18 мая почти тысяча петербуржцев обратились в медучреждения из-за присасывания клещей.

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